Миколаївський районний суд Львівщини визнав винним у порушення ПДР чоловіка, якого збив рейсовий автобус на пішохідному переході. Суд оштрафував його на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, ДТП трапилась у селі Рудники, що у Стрийському районі Львівщини. 9 вересня 2021 року приблизно о 20:20 чоловік раптово вийшов на пішохідний перехід, де його збив рейсовий автобус, що курсував за маршрутом Львів – Трускавець. У постанові не вказано, чи постраждав пішохід унаслідок ДТП. У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET уточнили вік пішохода - 39 років.

Суд визнав пішохода винним у порушенні ПДР, оскільки перед тим, як вийти на дорогу, він мав впевнитись у відсутності небезпеки. Чоловік подав до суду заяву, у якій визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Павлів визнав пішохода винним у порушенні ПДР та оштрафував на 850 грн.

Додамо, що це не вперше суди штрафують пішоходів за порушення ПДР. Торік львівський водій навіть відсудив у збитого пішохода 44 тис. грн, оскільки він переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора.