Головні новини Львова за 3 липня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото Юрій Ольш
14-річний хлопець загинув від удару блискавки біля Львова, розповідаємо, як перепродують виділену атовцям безкоштовно землю, а також про нічну пожежу у Malevich Night Club. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 3 липня.
Станом на 3 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 927 (+17 за попередню добу).
14-річний підліток загинув від удару блискавки біля Львова
Трагедія трапилася біля місцевої церкви у селі Тарасівка, коли місцеві мешканці проводили там ремонтні роботи та прибирання.
«Ми порахували і вирішили продати»
Розповідаємо, як перепродують виділену атовцям безкоштовно землю у Львові.
Через пожежу в нічному клубі у центрі Львова евакуйовували 300 людей
Близько опівночі загорілася сцена на першому поверсі Malevich Night Club, що на проспекті Чорновола, 2.
Куди піти у Львові у вихідні 2-4 липня
Концерт пам'яті Володимира Івасюка, місяць авторських читань, будівництво хижі Х століття, виставка арт-деко, флешмоб від Львівської опери.