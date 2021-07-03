14-річний хлопець загинув від удару блискавки біля Львова, розповідаємо, як перепродують виділену атовцям безкоштовно землю, а також про нічну пожежу у Malevich Night Club. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 3 липня.

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Станом на 3 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 927 (+17 за попередню добу).

14-річний підліток загинув від удару блискавки біля Львова

Трагедія трапилася біля місцевої церкви у селі Тарасівка, коли місцеві мешканці проводили там ремонтні роботи та прибирання.

«Ми порахували і вирішили продати»

Розповідаємо, як перепродують виділену атовцям безкоштовно землю у Львові.

Через пожежу в нічному клубі у центрі Львова евакуйовували 300 людей

Близько опівночі загорілася сцена на першому поверсі Malevich Night Club, що на проспекті Чорновола, 2.

Куди піти у Львові у вихідні 2-4 липня

Концерт пам'яті Володимира Івасюка, місяць авторських читань, будівництво хижі Х століття, виставка арт-деко, флешмоб від Львівської опери.