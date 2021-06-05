Львів’янин Ігор Яськевич розповів нам про своє сходження на Еверест, а Наталка Сняданко – як локдаун спричинився до написання детективу. Покажемо як виглядає урбан-сад у парку «Залізна вода» та розкажемо про контрабанду ліків на 10 млн грн. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 5 червня.

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Станом на 5 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 342 (+26 за попередню добу).

Як виглядає урбан-сад у львівському парку «Залізна вода»

Львів’яни зможуть побачити як росте городина, подивитися та дізнатися, як доглядати за рослинами, та навіть скуштувати піцу з інгредієнтів, які виросли на грядці у парку.

«Там перед вершиною лежать два покійники, їх ніхто не рухає – такий символ»

55-річний львів’янин Ігор Яськевич розповів нам про своє сходження на Еверест.

У «Раві-Руській» виявили контрабанду ліків на 10 млн грн

35-річний чоловік намагався провезти ліки від гемофілії. В його авто виявили 300 ампул дороговартісних ліків.

«Ця жінка вміла створити довкола себе інтригу»

Наталка Сняданко розповіла нам, як локдаун спричинився до написання детективу «Перше слідство імператриці».

Біля Львова водій ВАЗу помер від серцевого нападу за кермом

У Солонці некерований автомобіль занесло на тротуар, де він зупинився, зіткнувшись з деревом.

Куди піти у Львові у вихідні 4-6 червня

Концерт гурту «Kurbasy», фестиваль «Віртуози», прем'єри вистав «Коза-Дереза», «Сніжинка для вовчика» та виставка ікон з пленеру в Новиці.