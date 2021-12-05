Львівщина і ще шість областей готові до послаблення карантину, вночі поліція розігнала гучну вечірку на заводі РЕМА, львів’ян попередили про зміни у русі громадського транспорту 6 грудня. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 5 грудня.

+77

Станом на 5 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 96 700 (+77 за попередню добу).

Львівщина і ще шість областей готові до послаблення карантину

Пікові показники захворюваності на коронавірус у цих областях можна було спостерігати на початку листопада, але відтоді вони поступово зменшуються.

Вночі поліція розігнала гучну вечірку на заводі РЕМА у Львові

35-річного організатора звинуватили у порушенні карантину і нелегальному продажу алкоголю.

Львів’ян попередили про зміни у русі громадського транспорту 6 грудня

Через проведення заходів з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України та перекриття вул. Героїв Майдану та Стрийської, відбудуться зміни у русі громадського транспорту.

​Допомогти Святому Миколаю

Зимові свята це чудова нагода подарувати свято тим, хто його потребує, навіть якщо ви не знаєте цих людей особисто. Публікуємо, до яких ініціатив можна долучитись.

«Вона б ніколи так не вчинила»

Що відомо про зникнення 34-річної львів'янки Марії Дергабузової.

17-річний львів’янин Георгій Лукашев став чемпіоном України з плавання

Дистанцію 200 метрів стилем батерфляй він проплив за 1:59.87. Тренують спортсмена Андрій Копетчак та Андрій Шиманський.