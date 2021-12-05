Головні новини Львова за 5 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
Львівщина і ще шість областей готові до послаблення карантину, вночі поліція розігнала гучну вечірку на заводі РЕМА, львів’ян попередили про зміни у русі громадського транспорту 6 грудня. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 5 грудня.
Станом на 5 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 96 700 (+77 за попередню добу).
Львівщина і ще шість областей готові до послаблення карантину
Пікові показники захворюваності на коронавірус у цих областях можна було спостерігати на початку листопада, але відтоді вони поступово зменшуються.
Вночі поліція розігнала гучну вечірку на заводі РЕМА у Львові
35-річного організатора звинуватили у порушенні карантину і нелегальному продажу алкоголю.
Львів’ян попередили про зміни у русі громадського транспорту 6 грудня
Через проведення заходів з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України та перекриття вул. Героїв Майдану та Стрийської, відбудуться зміни у русі громадського транспорту.
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«Вона б ніколи так не вчинила»
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