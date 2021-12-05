Тролейбус №25 у понеділок не курсуватиме

У понеділок, 6 грудня, у зв’язку з проведенням заходів з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України та перекриттям вул. Героїв Майдану та Стрийської, відбудуться зміни у русі громадського транспорту.

Як повідомили у Львівській міськраді, у зв’язку із проведенням урочистостей та святкового концерту 6 грудня тролейбусний маршрут №25 не курсуватиме. Водночас автобусні маршрути об’їжджатимуть перекриті вулиці.

«На цій ділянці курсують три маршрути: № 3а, № 18 і № 57. Вони здійснюватимуть об’їзд закритої ділянки вулицями Чмоли, Козельницькою та Івана Франка з виїздом на вул. Шота Руставелі. В такий спосіб вони курсуватимуть весь день, окрім періоду орієнтовно між 14:00 год. і 16:00, коли вул. Стрийська буде проїзною», – повідомив керівник міського управління транспорту Орест Олеськів.

Нагадаємо, 6 грудня у зв’язку з проведенням урочистостей з нагоди 30-річчя ЗСУ буде перекриття вулиць Героїв Майдану (з 9:00 до 20:00) та Стрийської (з 9:00 до 14:00 год та з 16:00 до 22:00) – від вул. Івана Франка до вул. Сахарова. Святкові заходи відбудуться на площі біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного