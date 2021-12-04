Біля Національної академії сухопутних військ відбудуться заходи з нагоди 30-річниці ЗСУ

У понеділок, 6 грудня, у зв’язку з відзначенням 30-ї річниці Збройних Сил України у Львові перекриють для руху транспорту вулиці Героїв Майдану та Стрийську.

Як повідомили у Львівській ОДА, заходи з нагоди відзначення 30-ї річниці ЗСУ відбудуться 6 грудня на площі біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У зв’язку з проведенням урочистостей буде перекриття вулиць Героїв Майдану (з 9:00 до 20:00) та Стрийської (з 9:00 до 14:00 год та з 16:00 до 22:00) – від вул. Івана Франка до вул. Сахарова.

Під час святкування відбудеться телеміст за участю президента Володимира Зеленського. До телемоста доєднаються п’ять міст – Львів, Київ, Харків, Краматорськ, Одеса. Володимир Зеленський візьме участь у заходах у Харкові. Натомість до Львова приїде начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала. Початок урочистостей о 17:50. Завершиться святкування у Львові концертом гурту «СКАЙ».