Показники Львівщини, ще шістьох областей та Києва наближаються до показників «жовтої» зони карантину. Про це свідчать дані МОЗ станом на 5 грудня.

Згідно з даними, у «жовтій» зоні перебувають Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. Показники ще двох областей – Закарпатської та Полтавської, відповідають «помаранчевій» зоні, а решта – «червоній».

Проте у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях показники захворюваності на коронавірус уже наблизилися до показників «жовтої» зони. Пікові показники захворюваності на коронавірус у цих областях можна було спостерігати на початку листопада, але відтоді вони поступово зменшуються

Кілька днів тому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів у коментарі «Інтерфакс-Україна», що «потенційно вісім-дев'ять областей в Україні готові вийти із "червоної" зони епіднебезпеки».

«Щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони, Міністерство охорони здоров'я подало вже в Кабінет міністрів прохання скликати комісію ТЕБ та НС: там потенційно готові вже вісім областей вийти, 4 грудня чекаємо ще й дев'яту. Тому наступного тижня буде засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядатимемо це питання», – заявив Ляшко.

Проте варто нагадати, що з 6 грудня на території Україні набирають чинності посилені карантинні правила. Зміна правил торкнеться у першу чергу невакцинованих громадян і стосується правил саме для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. Відповідні зміни до постанови №1236 уряд ухвалив на засіданні 24 листопада.

Заклади культури, ресторани, спортзали, басейни можуть працювати, тільки якщо весь персонал вакцинований принаймні однією дозою, має негативний тест чи сертифікат про одужання. Це ж стосується і відвідувачів. Раніше заклади у «жовтій» зоні могли обирати, як працювати: не перевіряти документи про вакцинацію/негативний тест і працювати з обмеженням площі або перевіряти документи та працювати без певних обмежень площі.

Уряд також вніс нові правила щодо пасажирських перевезень у «зеленій» та «жовтій» зоні. Так, у міському та внутрішньообласному трансорті забороняється перевезення більшої кількості пасажирів, ніж сукупна кількість місць для сидіння на 50% місць стояння. У «жовтій» зоні залишається чинною заборона роботи закладів освіти: якщо менш ніж 100% співробітників вакцинувалися принаймні однією дозою, або якщо на самоізоляції перебувають більш ніж 50% учнів та співробітників.

Після першого щеплення в «Дії» можна отримати «жовтий» Covid-сертифікат. Наразі він дійсний 120 днів, але з 6 грудня його термін скорочується до 30 днів. Громадські заклади повинні перевіряти не лише наявність сертифікатів. Для перевірки потрібно зчитати QR-код із сертифіката через додаток «Дія». Після зчитування на смартфоні людини, яка перевіряє, висвітиться, чи чинний документ. Без зчитування сертифіката документ вважається ненаданим і неперевіреним.