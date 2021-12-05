Львівщина і ще шість областей готові до послаблення карантину
У частині областей України показники захворюваності на ковід наблизилися до показників «жовтої» зони
Показники Львівщини, ще шістьох областей та Києва наближаються до показників «жовтої» зони карантину. Про це свідчать дані МОЗ станом на 5 грудня.
Згідно з даними, у «жовтій» зоні перебувають Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. Показники ще двох областей – Закарпатської та Полтавської, відповідають «помаранчевій» зоні, а решта – «червоній».
Проте у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях показники захворюваності на коронавірус уже наблизилися до показників «жовтої» зони. Пікові показники захворюваності на коронавірус у цих областях можна було спостерігати на початку листопада, але відтоді вони поступово зменшуються
Кілька днів тому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів у коментарі «Інтерфакс-Україна», що «потенційно вісім-дев'ять областей в Україні готові вийти із "червоної" зони епіднебезпеки».
«Щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони, Міністерство охорони здоров'я подало вже в Кабінет міністрів прохання скликати комісію ТЕБ та НС: там потенційно готові вже вісім областей вийти, 4 грудня чекаємо ще й дев'яту. Тому наступного тижня буде засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядатимемо це питання», – заявив Ляшко.
Проте варто нагадати, що з 6 грудня на території Україні набирають чинності посилені карантинні правила. Зміна правил торкнеться у першу чергу невакцинованих громадян і стосується правил саме для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. Відповідні зміни до постанови №1236 уряд ухвалив на засіданні 24 листопада.
Заклади культури, ресторани, спортзали, басейни можуть працювати, тільки якщо весь персонал вакцинований принаймні однією дозою, має негативний тест чи сертифікат про одужання. Це ж стосується і відвідувачів. Раніше заклади у «жовтій» зоні могли обирати, як працювати: не перевіряти документи про вакцинацію/негативний тест і працювати з обмеженням площі або перевіряти документи та працювати без певних обмежень площі.
Уряд також вніс нові правила щодо пасажирських перевезень у «зеленій» та «жовтій» зоні. Так, у міському та внутрішньообласному трансорті забороняється перевезення більшої кількості пасажирів, ніж сукупна кількість місць для сидіння на 50% місць стояння. У «жовтій» зоні залишається чинною заборона роботи закладів освіти: якщо менш ніж 100% співробітників вакцинувалися принаймні однією дозою, або якщо на самоізоляції перебувають більш ніж 50% учнів та співробітників.
Після першого щеплення в «Дії» можна отримати «жовтий» Covid-сертифікат. Наразі він дійсний 120 днів, але з 6 грудня його термін скорочується до 30 днів. Громадські заклади повинні перевіряти не лише наявність сертифікатів. Для перевірки потрібно зчитати QR-код із сертифіката через додаток «Дія». Після зчитування на смартфоні людини, яка перевіряє, висвітиться, чи чинний документ. Без зчитування сертифіката документ вважається ненаданим і неперевіреним.