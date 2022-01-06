Помер відомий львівський художник Остап Лозинський, чиновника Держпродспоживслужби Львівщини затримали на хабарі у 10 тис. грн, МОЗ дозволило щеплюватися бустерною вакциною усім українцям. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за четвер, 6 січня.

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Станом на 6 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 100 145 (+201 за попередню добу).

Помер відомий львівський художник Остап Лозинський

38-річний художник помер від ускладнень коронавірусу.

Чиновника Держпродспоживслужби Львівщини затримали на хабарі у 10 тис. грн

Йому інкримінують систематичне вимагання хабарів від підприємців.

У центрі Львова встановили традиційного різдвяного дідуха

Опісля для всіх присутніх виступали гурт KURBASY, Львівський муніципальний хор «Гомін» та вихованці дитячого колективу «Намисто».

Новий рік і Різдво у Львові

Повна програма заходів на зимові свята.

МОЗ дозволило щеплюватися бустерною вакциною усім українцям

Для третьої дози використовуватимуть вакцини Moderna або Comirnaty (Pfizer).

ФК «Карпати» збільшив статутний капітал у чотири рази

Додаткові кошти будуть спрямовані на фінансування операційних витрат і завершення будівництва нового спортивно-тренувального центру.