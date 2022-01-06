Головні новини Львова за 6 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото @klio.eterna
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Помер відомий львівський художник Остап Лозинський, чиновника Держпродспоживслужби Львівщини затримали на хабарі у 10 тис. грн, МОЗ дозволило щеплюватися бустерною вакциною усім українцям. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за четвер, 6 січня.
Станом на 6 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 100 145 (+201 за попередню добу).
Помер відомий львівський художник Остап Лозинський
38-річний художник помер від ускладнень коронавірусу.
Чиновника Держпродспоживслужби Львівщини затримали на хабарі у 10 тис. грн
Йому інкримінують систематичне вимагання хабарів від підприємців.
У центрі Львова встановили традиційного різдвяного дідуха
Опісля для всіх присутніх виступали гурт KURBASY, Львівський муніципальний хор «Гомін» та вихованці дитячого колективу «Намисто».
Повна програма заходів на зимові свята.
МОЗ дозволило щеплюватися бустерною вакциною усім українцям
Для третьої дози використовуватимуть вакцини Moderna або Comirnaty (Pfizer).
ФК «Карпати» збільшив статутний капітал у чотири рази
Додаткові кошти будуть спрямовані на фінансування операційних витрат і завершення будівництва нового спортивно-тренувального центру.
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