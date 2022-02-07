Відточувати навички прицільної стрільби по мішенях тепер можуть і цивільні. Скільки львів'ян уже записались до тероборони. Вогонь знищив гуцульську гражду в Шевченківському гаю. Разом із дерев'яною хатиною згоріли і сотні цінних експонатів. В поліції вже назвали імовірну причину масштабної пожежі. Львівські виші продовжують начальний процес в онлайн форматі. Все через стабільно складну епідситуацію в регіоні. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 7 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 128 482 (+1 028 за попередню добу).

Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг

Від середи, 9 лютого, погода почне змінюватися: опади припиняться та потепліє.

У Червонограді 35-річний водій загинув, злетівши з моста в річку

35-річний водій ВАЗу не впорався з керуванням та злетів з мосту в річку Солокія. Його авто з річки діставали рятувальники.

Львів’янин продав на аукціоні монету у 5 копійок за понад 10000 грн

За останні два роки в архіві сайту Violity можна знайти близько 10 лотів з продажу 5-копійчаних монет з крупною насічкою.

50-річного львів’янина затримали під час продажу метадону

Чоловіка затримали на вулиці під час продажу наркотиків клієнту на перехресті вулиць Тісна та Широка, що у мікрорайоні Левандівка.

Netflix купив кримінальну драму Олега Сенцова «Носоріг»

Зйомки «Носорога» проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року.