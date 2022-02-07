Наркоторговця затримали під час розповсюдження наркотиків на перехресті вулиць Тісна та Широка

Поліцейські викрили львів’янина, що займався продажем метадону в місті. Його затримали 5 лютого безпосередньо під час збуту наркотиків на Левандівці.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, 50-річний раніше судимий львів’янин займався продажем метадону у Львові. Поліцейські затримали наркоторговця 5 лютого під час розповсюдження наркотиків на перехресті вулиць Тісна та Широка, що у мікрорайоні Левандівка.

У прес-службі поліції ZAXID.NET уточнили, що чоловіка затримали на вулиці під час продажу наркотиків клієнту. У поліції повідомили, що він неодноразово займався збутом наркотиків, однак більше деталей не розголошують.

Наразі 50-річний львів’янин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому повідомили про підозру в незаконному збуті наркотиків.