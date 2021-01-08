«У той час зими ще були справжніми».

В Україні почав діяти жорсткий карантин, біля Львова виявили звалище медичних відходів, вбивство на Святвечір та інші події у огляді новин ZAXID.NET за п'ятницю, 8 січня.

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Станом на 8 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 30 148 (+126 за попередню добу).

В Україні з 8 січня починає діяти жорсткий карантин

З 8 і до 24 січня включно в Україні діятиме жорсткий карантин. Локдаун уряд обгрунтував бажанням не допустити нової хвилі коронавірусу, яка може наступити після новорічних свят.

Мар’яна Савка запустила вечірнє шоу на YouTube

Формат шоу передбачає розкуті розмови з відомими українськими митцями у супроводі живих інструментальних імпровізацій тріо «Мар’яничі».

Біля Львова виявили звалище медичних відходів

У селі Сокільники біля Львова виявили звалище медичних відходів. Біля дороги хтось викинув використані предмети медичного призначення. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Поліція затримала мешканця Самбірщини за вбивство 27-річного знайомого

За попередньою інформацією 35-річний мешканець Самбірщини на Святвечір пішов в гості до свого знайомого та вбив його.