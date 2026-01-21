Впродовж грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила низку законів, які вносять важливі зміни до податкового законодавства. Що саме змінилося та як нові правила вплинуть на бізнес і платників податків, розбирався ZAXID.NET.

Найбільше обговорюваною стала ініціатива запровадження ПДВ для ФОПів. Однак за законопроєкт ще має проголосувати Верховна Рада, і якщо це відбудеться, то він набере чинності лише у 2027 році, що дає підприємцям час підготуватися. Раніше експерти припускали, що до цього моменту законодавці підвищать поріг реєстрації платників ПДВ до загальноєвропейського рівня – близько 85 тис. євро на рік (приблизно 4–5 млн грн).

Натомість зміни, які запрацюють з 2026 року, торкаються як ПДВ, так і інших податків і обмежень для окремих видів діяльності.

ПДВ: пільги та нові правила

Електромобілі

Пільгу щодо ПДВ на електромобілі скасували. Це не стало несподіванкою, адже пільги мали діяти лише до 1 січня 2026 року. Фактично парламент просто вилучив норму з Податкового кодексу.

Енергетичний сектор

Продовжили пільги на імпорт генераторів та запчастин до них до 1 січня 2029 року. Це логічний крок у контексті регулярних відключень електроенергії, особливо у регіонах, що зазнають енергетичних перебоїв через воєнні ризики та технічну нестабільність.

Безпілотні системи та військова техніка

Пільги з ПДВ на імпорт безпілотних літальних апаратів, тепловізорів, оптичних прицілів та далекомірів продовжили до 1 січня 2027 року.

Воєнна ПДВ-пільга

Раніше продавати оборонні товари без ПДВ можна було тільки за державними контрактами. Тепер продавати оборонні товари без ПДВ можна й у звичайних угодах, що спрощує облік і зменшує ризик донарахувань.

Податок на прибуток банків

Для банків зберігається ставка 50% податку на прибуток, що діє вже третій рік поспіль. Цей крок пов’язують із доходами від державних облігацій внутрішньої позики, які приносили «надприбуток» фінансовим установам. При цьому можливість враховувати минулі збитки для зменшення податків залишиться обмеженою і почне діяти тільки з 1 січня 2027 року.

Заборона охоронної діяльності для платників єдиного податку

З 1 січня 2026 року ФОПи 1–3 груп і компанії на спрощеній системі не можуть надавати охоронні послуги – йдеться про охорону людей, майна та системи безпеки. Якщо вони отримають оплату за такі послуги у 2026 році, податкова може вважати це забороненою діяльністю і перевести ФОП на загальну систему з донарахуванням податків і штрафів.

Нові форми декларації з оренди державних земель

З 1 січня 2026 року платники податків мають подавати нову форму декларації з орендної плати за державні сільськогосподарські землі. Це стосується ділянок, які раніше були у постійному користуванні держпідприємств, перейшли до державних акціонерних товариств або ТОВ, або передані правонаступнику на 50 років.

Для таких ділянок ввели новий код бюджету – 18011200. Хоч це стосується небагатьох платників, неправильне заповнення декларації чи коду може призвести до проблем з податками.

Змінюється порядок подання податкового розрахунку для ФОПів

З 1 січня 2026 року змінюється порядок подання податкового розрахунку для ФОПів. Тепер вони будуть подавати звіт щоквартально, але з деталізацією по місяцях. Інші податкові агенти, крім ФОПів і самозайнятих, залишаються на щомісячній звітності. На практиці це означає менш часте подання звітів для ФОПів, але потрібно буде уважніше заповнювати дані по кожному місяцю.

Зауважимо, що підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, не лише повернуться до поквартальної звітності за працівників замість щомісячної, а й платитимуть більші суми податків. Це, знову ж таки, пов’язано з підвищенням основних показників – мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Раніше ZAXID.NET уже писав про те, які саме нарахування для ФОПів зростуть.

Відтермінування електронної системи акцизних марок

Відтерміновано введення електронних акцизних марок (е-Акциз) з 1 січня 2026 року до 1 листопада 2026 року.

паперові акцизні марки можна використовувати до 1 травня 2028 року;

алкоголь, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет, вироблені або імпортовані до 1 листопада 2026 року, можна продавати без унікального ID електронної марки;

переведення невикористаних паперових акцизних марок на повернення акцизу покупцю перенесено з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року.

Це рішення дає виробникам і продавцям додаткові 10 місяців на підготовку до повної цифровізації обігу акцизних марок, що є важливим кроком для уникнення штрафів і логістичних проблем.

Зміни у поданні податкової інформації нотаріусами

З 1 січня 2026 року в Україні нотаріуси мають подавати нову звітність про операції з майном і спадщиною. Це стосується купівлі-продажу та обміну між фізособами, договорів дарування і видачі свідоцтв на спадщину.

Строки подання звітності різні:

державні нотаріальні контори звітують щомісяця ;

; приватні нотаріуси – раз на квартал, із розбивкою по місяцях.

Інформацію подають до податкової за місцем роботи нотаріуса. Звітність оформлюється за стандартною формою 4ДФ.