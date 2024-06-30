Гречаники – це традиційне поєднання гречаної каші з м’ясом, морквою та іншими інгредієнтами, які вам до вподоби. Ця страва не вимагає точних інгредієнтів, тому і є такою простою та ситною.

Інгредієнти:

Для гречаників:

курячий фарш – 300 г;

гречка – 125 г;

сало – 50 г;

вода – 250 мл;

яйця – 2 шт.;

чорний мелений перець – 1/3 ч. л.;

манка (для паніровки) – 3-4 ст. л.;

соняшникова олія – 3-4 ст. л.;

сіль – 1/2 ч. л.;

Для соусу:

томатна паста – 2-3 ст. л.;

вода – 200 мл;

часник – 3-4 зубчики;

стручок гіркого перцю – ½;

яблуко – 1 шт.;

кава (розчинна) – 1 ч. л.;

дрібка цукру і солі.

Спосіб приготування:

Всипте у невелику кастрюлю гречану крупу, залийте її водою, додайте дрібку солі, пише шеф-кухар Євген Клопотенко. Варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин після закипання. Готову гречку залиште охолонути, і увімкніть духовку на 180 градусів.

Дрібно наріжте сало гострим ножем. Перекладіть його у велику скляну миску, додайте курячий фарш, гречку і яйця. Посоліть і поперчіть за смаком, ретельно перемішайте.

Сформуйте з фаршу котлетки. Потім насипте у плоску тарілку манку та обваляйте в ній кожну з усіх боків.

Застеліть деко пергаментом і змастіть його соняшниковою олією. Викладіть туди гречаники і запікайте в духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.

Для томатного соусу натріть на крупній тертці яблуко. Перекладіть на глибоку пательню разом з томатною пастою і влийте води. Натріть на тертці 3-4 зубчики часнику, додайте у сковорідку.

Наріжте тонкими слайсами гіркого перцю, додайте в соус разом з дрібкою цукру і солі. Тушкуйте на невеликому вогні 2-3 хвилини, а потім всипте розчинну каву. Перемішайте соус і дайте ще трішки потушкуватися, аби кава розчинилася.

Готові гречаники полийте гарячим ароматним соусом.