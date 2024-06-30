Гречаники в томатному соусі. Рецепт дня0
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Гречаники – це традиційне поєднання гречаної каші з м’ясом, морквою та іншими інгредієнтами, які вам до вподоби. Ця страва не вимагає точних інгредієнтів, тому і є такою простою та ситною.
Інгредієнти:
Для гречаників:
- курячий фарш – 300 г;
- гречка – 125 г;
- сало – 50 г;
- вода – 250 мл;
- яйця – 2 шт.;
- чорний мелений перець – 1/3 ч. л.;
- манка (для паніровки) – 3-4 ст. л.;
- соняшникова олія – 3-4 ст. л.;
- сіль – 1/2 ч. л.;
Для соусу:
- томатна паста – 2-3 ст. л.;
- вода – 200 мл;
- часник – 3-4 зубчики;
- стручок гіркого перцю – ½;
- яблуко – 1 шт.;
- кава (розчинна) – 1 ч. л.;
- дрібка цукру і солі.
Спосіб приготування:
Всипте у невелику кастрюлю гречану крупу, залийте її водою, додайте дрібку солі, пише шеф-кухар Євген Клопотенко. Варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин після закипання. Готову гречку залиште охолонути, і увімкніть духовку на 180 градусів.
Дрібно наріжте сало гострим ножем. Перекладіть його у велику скляну миску, додайте курячий фарш, гречку і яйця. Посоліть і поперчіть за смаком, ретельно перемішайте.
Сформуйте з фаршу котлетки. Потім насипте у плоску тарілку манку та обваляйте в ній кожну з усіх боків.
Застеліть деко пергаментом і змастіть його соняшниковою олією. Викладіть туди гречаники і запікайте в духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.
Для томатного соусу натріть на крупній тертці яблуко. Перекладіть на глибоку пательню разом з томатною пастою і влийте води. Натріть на тертці 3-4 зубчики часнику, додайте у сковорідку.
Наріжте тонкими слайсами гіркого перцю, додайте в соус разом з дрібкою цукру і солі. Тушкуйте на невеликому вогні 2-3 хвилини, а потім всипте розчинну каву. Перемішайте соус і дайте ще трішки потушкуватися, аби кава розчинилася.
Готові гречаники полийте гарячим ароматним соусом.