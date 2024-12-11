Чанахи – це традиційна грузинська страва, яка зазвичай включає тушковану баранину та овочі. Її приготування поширене не тільки в Грузії, але й у багатьох країнах Сходу, на Кавказі, а також на Галичині. Чанахи є чимось середнім між запіканкою та супом через досить густу консистенцію.

Інгредієнти:

картопля – 3 шт.;

м'якоть баранини – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – 3 зубчики;

консервована квасоля – 1 банка;

томати середнього розміру – 2 шт.;

баклажан – 1 шт.;

солодкий перець – 1 шт.;

невеликий перець чилі – 1 шт.;

хмелі-сунелі – ½ ст. л.;

вершкове масло – 100 г;

соняшникова олія – 3 ст. л.;

петрушка (або кінза) – 15 гілочок;

сіль і перець до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно вимийте і очистіть від шкірки. Наріжте великим кубиком. Мʼякоть баранини наріжте порційними шматочками, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

У казані з 1 ст. л. соняшникової олії обсмажте баранину до утворення румʼяної скоринки протягом приблизно 3 хвилин. Додайте в казан до м'яса нарізану кубиками картоплю. Потім всипте банку консервованої квасолі і долийте 300 мл води, вона повинна доходити до ¾ обʼєму. Доведіть вміст казана до кипіння і поставте його в духовку з температурою 180° на 45 хвилин.

Приготуйте овочеву заправку. Баклажан наріжте великим кубиком. Так само наріжте томати, цибулину і солодкий перець. Невеликий перець чилі – тонкими слайсами. Зубчики часнику розчавіть лезом ножа.

На суміші 100 г вершкового масла і 2 ст. л. соняшникової олії підсмажте підготовлені овочі на пательні до мʼякості на невеликому вогні. Додайте трохи води і тушкуйте 20 хвилин.

Готові овочі перекладіть у миску або чашу блендера і перебийте їх так, щоб вони не перетворилися в однорідне пюре і залишилася структура.

Додайте овочеву заправку в казан до картоплі з квасолею і бараниною. Доведіть смак сіллю і перцем і додайте хмелі-сунелі.

Поверніть казан в духовку і тушкуйте все разом ще 10 хвилин. При подачі посипте чанахі подрібненою зеленню петрушки або кінзи.

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