Грузинські чанахи. Рецепт дня0
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Чанахи – це традиційна грузинська страва, яка зазвичай включає тушковану баранину та овочі. Її приготування поширене не тільки в Грузії, але й у багатьох країнах Сходу, на Кавказі, а також на Галичині. Чанахи є чимось середнім між запіканкою та супом через досить густу консистенцію.
Інгредієнти:
Картоплю ретельно вимийте і очистіть від шкірки. Наріжте великим кубиком. Мʼякоть баранини наріжте порційними шматочками, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
У казані з 1 ст. л. соняшникової олії обсмажте баранину до утворення румʼяної скоринки протягом приблизно 3 хвилин. Додайте в казан до м'яса нарізану кубиками картоплю. Потім всипте банку консервованої квасолі і долийте 300 мл води, вона повинна доходити до ¾ обʼєму. Доведіть вміст казана до кипіння і поставте його в духовку з температурою 180° на 45 хвилин.
Приготуйте овочеву заправку. Баклажан наріжте великим кубиком. Так само наріжте томати, цибулину і солодкий перець. Невеликий перець чилі – тонкими слайсами. Зубчики часнику розчавіть лезом ножа.
На суміші 100 г вершкового масла і 2 ст. л. соняшникової олії підсмажте підготовлені овочі на пательні до мʼякості на невеликому вогні. Додайте трохи води і тушкуйте 20 хвилин.
Готові овочі перекладіть у миску або чашу блендера і перебийте їх так, щоб вони не перетворилися в однорідне пюре і залишилася структура.
Додайте овочеву заправку в казан до картоплі з квасолею і бараниною. Доведіть смак сіллю і перцем і додайте хмелі-сунелі.
Поверніть казан в духовку і тушкуйте все разом ще 10 хвилин. При подачі посипте чанахі подрібненою зеленню петрушки або кінзи.
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