Найближчі два-три місяці в Україні будуть активні бойові дії, як наступального, так і оборонного характеру, але наразі у росіян немає ресурсів для масштабних операцій. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, стратегічна мета і ціль ЗСУ – це звільнення всіх наших територій, росіяни ж планують реформувати та модернізуватисвої війська для подальших операцій.

«Росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою «спеціальну військову операцію», чи не закінчили. Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа – чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування», – розповів Скібіцький.

Він нагадав, що росіяни офіційно заявили про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів. Після цього можна буде проводити оцінку можливостей РФ і прогнозувати можливий характер дій на осінньо-зимову кампанію.

Скібіцький також розповів, чи планують окупанти активізувати бойові дії на певних напрямках фронту: за його словами, найближчими місяцями вони будуть зосереджені на утриманні захоплених територій та спробах вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Але на останнє вони поки що нездатні.

«Тому що ми не бачимо створення потужних ударних угруповань. У них є проблеми з комплектуванням, насамперед озброєнням і військовою технікою. Нові підрозділи, частини і з'єднання необхідно відповідним чином оснастити озброєнням, технікою. І реально ми зараз спостерігаємо, що те озброєння, яке знімається зі складів зберігання, з арсеналів, потребує ремонту, вдосконалення, модернізації», – наголосив Скібіцький.

До слова, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), теперішній уповільнений контрнаступ Сил оборони може мати на меті виснаження сил ворога і підготовку подальших наступальних дій.