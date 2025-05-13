Більшість індустріальних парків на Львівщині не працюють

У вівторок, 13 травня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення виключити з реєстру індустріальний парк «Яворівський», що розташований на Львівщині за 5 км від пункту пропуску «Грушів – Будомєж». Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Причина виключення – відсутність учасників – промислових виробників – протягом трьох років з моменту включення в реєстр. Нагадаємо, що індустріальний парк «Яворівський» включили в реєстр ще в травні 2017 року.

Також з реєстру виключили індустріальні парки iPark на Одещині, «Ланнівський» на Полтавщині та E40 Industrial Park на Київщині.

«У цих парках не проводилась господарська діяльність, направлена на розвиток території і залучення учасників та інших суб’єктів», – ідеться в повідомленні Мінекономіки.

Водночас виключення індустріального парку з реєстру не означає його ліквідацію, пояснюють в міністерстві. Він може продовжувати функціонувати, але без права на державну підтримку та стимули. Індустріальний парк може повторно податися на включення в реєстр через пів року, якщо йому вдасться залучити виробництво.

За даними Мінекономіки, в українському реєстрі зараз є 97 індустріальних парків, 37 з них нові – створені впродовж 2024-2025 років. В індустріальних парках по Україні збудовано або будується 25 заводів, побудовано 100 тис. м2 промислової нерухомості для розміщення нових або релокованих підприємств, доступні близько 200 МВт електричної потужності для приєднання.

Як повідомляв ZAXID.NET, в лютому 2025 року з реєстру індустріальних парків через бездіяльність виключили «СІГМА Парк Яричів» в селі Старий Яричів. А з майже двох десятків індустріальних парків в області більшість – не працює.