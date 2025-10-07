Картира розташована на вул. І. Котляревського

Старша інспекторка головного управління поліції в Чернівецькій області придбала квартиру на аукціоні за 2,5 млн грн. Житло розташоване в історичному центрі міста на вулиці Котляревського, 20. Про нову власницю нерухомості Юлію Макушенко відомо, що вона до 2022 року працювала слідчою в Сумах, а вже у 2023 році переїхала в Чернівці.

Квартиру загальною площею 89,5 м2 виставили на аукціон наприкінці серпня, повідомляє Українська універсальна біржа. Вона перебувала у власності регіонального фонду держмайна. Початкова вартість житла становила 2,45 млн грн. Зареєстровані учасники торгів мали б робити ставки за кроком у 24,5 тис. грн.

В описі до лота йдеться, що квартира має дві кімнати. Також, згідно з даними технічної інвентаризації, вона знаходиться в двоповерховому цегляному будинку, який збудований в 1948 році, розташована на цокольному поверсі. Наразі у приміщенні нічого не розміщено, воно не використовувалося і потребує косметичного ремонту.

На аукціон зареєструвалося двоє учасників – це поліцейська Юлія Макушенко та представники ТОВ «Веллард». Перемогу у торгах отримала Юлія Макушенко, яка запропонувала за квартиру 2 млн 508 тис. грн. Ця сума вказана без податку на додану вартість (ПДВ). 7 жовтня уклали договір купівлі-продажу.

За даними НАЗК, згідно з декларацією Юлії Макушенко за 2024 рік, вона працює старшою інспекторкою в ГУ Нацполіції Чернівецької області. За рік вона отримала 444 тис. грн. Її чоловік – Костянтин Товстуха – працює заступником голови Сумської облради та отримав 1,31 млн грн зарплати. У нього також є понад 11 млн грн та 98 тис. доларів заощаджень у готівці.

Окрім цієї нерухомості, в неї та її сім’ї є ще дві квартири в Києві, які записані на її двох доньок. Також земля та кімната в Сумській громаді і ще одна квартира в Чернівцях. Окрім того, жінка вказала нежитлове приміщення в Києві, яке належить чоловіку. Також сім’я володіє недобудованою квартирою в Гостомелі Київської області.

Додамо, що згідно з деклараціями Юлія Макушенко жила і працювала в Сумах до 2022 року. Вона була слідчою, а потім старшою інспекторкою з кадрового забезпечення в ГУ Нацполіції в Сумській області. За даними з декларації за 2022 рік, сім’я Макушенко володіла багатьма об’єктами нерухомості в Сумах та області. Зокрема, двома будинками та кількома земельними ділянками. Однак, поліцейська в жодній з декларацій не зазначила, що цю нерухомість її сім’я продала.