Бізнесмен перебуватиме під вартою із правом внесення 6 млн грн застави

Прокуратура оголосила забудовнику з Чернівців підозру за те, що він ошукав вкладників на 13 млн грн. Йдеться про будівництво квартир і таунхаусів на околиці міста. З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що підозру отримав бізнесмен Михайло Акостакіоає, який є співвласником фірми «Захбудком». Наразі чернівчанин перебуватиме під вартою із правом внесення 6 млн грн застави.

За даними слідства, керівник будівельної компаній розробив масштабну рекламну кампанію, щоб створити ілюзію законного та масштабного будівництва таунхаусів і квартир у Чернівцях та околицях міста, повідомили в прокуратурі Буковини.

Інвесторам показували проєкти, плани та влаштовували екскурсії на будівництво. Проте забудовник не мав дозволів на землю і пропонував підписувати прості договори без нотаріуса та реєстрації права власності. Частина робіт була показовою – щоб створити враження, що будівництво йде. Жодних документів на житло інвестори так і не отримали, хоча гроші вже сплатили. Через це їм завдано збитків на понад 13 млн грн.

Про масштабну аферу стало відомо влітку 2025 року. Тоді кілька мешканців з’ясували, що хоча вони і живуть вже у збудованих таунхаусах, однак ніякого права на землю не мають, повідомило «С4». Інші ж інвестори оплатили усі гроші за будівництво будинків, однак об’єкти і досі не побудували. Тоді вони звернулися до Михайла Акостакіоає, щоб повернути вкладені гроші. Однак забудовник заявив, що не може повернути фінанси через конфлікт із компаньйоном Іваном Поштарюком, з яким нібито не може поділити землю.

Один із інвесторів Сергій Качмарський в своєму пості в фейсбуці зазначив, що після того, як ошукані вкладники звернулися до суду, забудовник почав реагувати і віддавати борги.

Додамо, що співвласнику фірми інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України), на його майно накладено арешт. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави. Слідство продовжує встановлювати постраждалих від шахрайства осіб.

Також, за інформацією чернівецьких активістів, Михайло Акостакіоає є прихильником Української православної церкви Московського патріархату і довго фінансував громадські організації, пов’язані з УПЦ МП. Про це на фейсбуці зазначив священник Роман Грищук.

За даними YouControl, ТОВ «Захбудком» зареєстрована 9 років тому. Статутний капітал фірми – 1 млн грн. Зареєстрована вона в селі Великий Кочурів Сторожинецького району. У власності цієї фірми немає жодної земельної ділянки. Також Михайло Акостакіоає є керівником житлово-будівельного кооперативу «Годиллівуд».