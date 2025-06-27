На майно підозрюваних наклали арешт

Подружжя тернополян підозрюють у привласненні грошей іноземних інвесторів. Загальна сума збитків становить понад 3,8 млн грн. За даними правоохоронці чоловік за гроші іноземців побудував багатоповерховий будинок та купив майно для фабрики з виробництва туалетного паперу, а потім все продав і вивів гроші на підставні фірми.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що тернополянин у 2019-2020 роках створив два товариства спільно з іноземцями зі США та призначив себе директором. Основні фінансові вклади у ці товариства здійснювали іноземні інвестори, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 27 червня.

Перше підприємство займалося будівництвом житлового багатоквартирного будинку у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя. Директор товариства привласнив понад 750 тис. грн, які фірма отримала від продажу квартир. Інвестори ж не отримали жодних грошей.

Житловий будинок знаходиться в селищі Велика Березовиця

Після цієї оборудки тернополянин почав займатися виробництвом туалетного паперу. Для цього він придбав нежитлові приміщення площею 1324,9 м3 та земельну ділянку 0,4280 га у с. Ярчівці Тернопільського району, а також необхідне обладнання. Майно вартістю 3,1 млн грн він потім перереєстрував на вже інше товариство.

«Після купівлі чоловік разом із дружиною під виглядом укладення цивільної угоди незаконно перереєстрували землю та будівлі на спеціально новостворену фірму, а гроші, які отримали від продажу обладнання для виробництва туалетного паперу – привласнили», – повідомили в пресслужбі прокуратури Тернопільщини.

Майно фабрики перереєстрували на фіктивну юридичну особу

Щоб остаточно легалізувати нерухоме майно, дружина підприємця уклала договір іпотеки. Для цього вона отримала позику в сумі 700 тис. грн, а землю та будівлі вказала як заставу під цю позику.

Прокурори Тернопільщини повідомили про підозру директору товариства ч. 5 ст. 191 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі). Його дружину отримала підозру за цією ж статтею, а також за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України (Використання майна, одержаного злочинним шляхом). Подружжю загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Слідчі судді наклали арешт на майно підозрюваних, орієнтовною вартістю понад 15 млн грн. Приміщення фабрики та обладнання також арештовано й передано в управління АРМА з метою забезпечення збереження.