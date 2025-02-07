Викрадену техніку шахраї тримали в орендованих гаражах

Поліцейські Тернополя викрили двох аферистів, які обшахраювали 20 продавців побутової та комп’ютерної техніки на 290 тис. грн. Зловмисники придумали схему з повернення грошей через поштові перекази. Вони ніби-то купляли техніку, а потім в накладних змінювали суму до сплати за неї. Таким чином продавці залишалися без техніки і без грошей.

Оперативники Тернополя під час розслідування з’ясували, що організували шахрайську схему двоє жителів обласного центру, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 7 лютого. Чоловіки придумали схему обману і діяли за відпрацьованим планом. Вони знаходили оголошення про продаж електронної техніки та комп’ютерного обладнання на платформі онлайн-оголошень і списувалися з продавцями.

Потім аферисти переконували власників товару у тому, що товарно-транспортну накладну при відправленні поштою повинен оформляти не продавець, а покупець. «Після того, як товар відправляли, зловмисники змінювали суму повернення грошей у накладних. Її зменшували до мінімальної. Таким чином, продавці залишалися і без товару, і без грошей, а шахраї переставали виходити на зв’язок», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Правоохоронці встановили, що упродовж семи місяців зловмисники ошукали 20 людей. Товар, отриманий злочинним шляхом, вони перепродували. Загальна сума завданих збитків становить майже 290 тис. грн. Під час проведення обшуків в помешканнях та орендованих гаражах двох тернополян слідчі вилучили гроші, мобільні телефони та банківські картки.

Організаторам поліцейські вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі.