Поєднання грибів та картоплі завжди вдале.

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

печериці – 400 г;

середня цибулина – 1 шт.;

олія – 5 ст.л.;

сіль – 1 ч.л.;

перець – ⅓ ч.л.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 6 ст.л.;

сметана для подачі.

Спосіб приготування:

Ретельно вимийте картоплю, покладіть у каструлю, залийте водою та варіть приблизно 20 хвилин до готовності. Перевірити готовність можна, проштрикнувши картоплю ножем, він повинен легко входити в картоплину. Злийте воду та лишіть картоплю охолоджуватися. У цей час вимийте та наріжте невеликими шматочками печериці і цибулину.

Розігрійте пательню з 2 ст.л. олії, обсмажте печериці впродовж 2 хвилин, додайте цибулю та смажте ще 3-4 хвилини до готовності. Посоліть і поперчіть.

Охолоджену картоплю перекрутіть на м'ясорубці, додайте 2 яйця, 3 ст.л. борошна, 1/3 ч.л. солі. Замісіть однорідне тісто.

Розділіть тісто на 5-6 частин і сформуйте зрази. Підпиліть поверхню та руки борошном, сформуйте картопляні пласкі диски, всередину викладіть 2 ч.л. начинки, загорніть їх і розгладьте до утворення овальних зраз.

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Розігрійте пательню з 3 ст.л. олії. Обсмажте зрази з двох боків по 3 хвилини.

Перекладіть зрази на застелене пергаментом деко та допечіть у духовці впродовж 10 хвилин, щоб страва набула скоринки і була менш жирною, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Подавайте зрази зі сметаною чи іншим соусом до вашого смаку. Також можете притрусити дрібно нарізаною зеленню.