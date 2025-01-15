Кіш з горбушею та шпинатом. Рецепт дня0
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Кіш – це класична страва французької кухні, що відома ще з XVI сторіччя та нагадує пиріг. Спершу його готували з тіста, яєчно-молочної заливки та копченого бекону. Згодом, коли рецепт поширився світом, тісто для кіша почали робити пісочне, а до начинки додали сир та інші різновиди м’яса.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно – 250 г;
- яйця – 1 шт.;
- масло – 120 г;
- холодна вода – 50 мл;
- сіль – 1 ч. л.;
- цукор – 1 ч. л.
Для начинки:
- тушка горбуші – 450 г;
- цибуля – 1 шт.;
- масло – 5 г.
Для заливки:
- яйця – 1 шт.;
- вершки 33% – 200 мл;
- шпинат (свіжий або заморожений) – 400 г;
- твердий сир – 150 г;
- сіль і перець до смаку.
Спосіб приготування
Підготуйте всі інгредієнти для приготування кіша з горбушею. Увімкніть розігріватися до 220 градусів духовку, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Рибу треба попередньо розморозити. Розріжте тушку горбуші на три частини та відваріть у підсоленій воді 15 хвилин. Дайте рибі охолонути.
Для тіста змішайте в мисці 250 г пшеничного борошна, 1 ч. л. солі і 1 ч. л. цукру. Додайте 120 г вершкового масла і перетріть у масляну крихту.
Вбийте 1 яйце і дуже швидкими рухами замісіть тісто. Якщо тісто виходить дуже сухим, додайте 1 ст. л. крижаної води.
Якщо потрібно, то додайте ще води, поки тісто не збереться в кулю. Замотайте тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на 20 хвилин.
Почистіть цибулину і наріжте дрібними кубиками. На 5 г вершкового масла обсмажте цибулю до м'якості.
Коли горбуша охолоне, відокремте м'ясо риби від кісток. Змішайте в мисці рибу зі смаженою цибулею.
Для заливки перемішайте віничком 3 яйця з 200 мл вершків, додайте на свій смак сіль і перець. Натріть 150 г твердого сиру і з'єднайте з яєчною сумішшю.
Додайте в миску 400 г замороженого шпинату і перемішайте, щоб рівномірно його розподілити.
Коли тісто відпочило, розкатайте його в пласт товщиною 3 мм. Викладіть у форму для запікання, сформуйте бортики і обріжте зайве тісто по краях. Наколіть виделкою, щоб тісто при випіканні не роздувалося. Запікайте основу кіша 20 хвилин за температури 220 градусів.
Дістаньте форму з тістом і вилийте заливку. Викладіть начинку і рівномірно розподіліть всією формою. Випікайте кіш з горбушею за температури 180 градусів 30 хвилин. Перед подачею дайте йому охолонути, а вже після цього розріжте, кіш з рибою повинен стабілізуватися.