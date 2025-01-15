Кіш – це класична страва французької кухні, що відома ще з XVI сторіччя та нагадує пиріг. Спершу його готували з тіста, яєчно-молочної заливки та копченого бекону. Згодом, коли рецепт поширився світом, тісто для кіша почали робити пісочне, а до начинки додали сир та інші різновиди м’яса.

Підготуйте всі інгредієнти для приготування кіша з горбушею. Увімкніть розігріватися до 220 градусів духовку, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Рибу треба попередньо розморозити. Розріжте тушку горбуші на три частини та відваріть у підсоленій воді 15 хвилин. Дайте рибі охолонути.

Для тіста змішайте в мисці 250 г пшеничного борошна, 1 ч. л. солі і 1 ч. л. цукру. Додайте 120 г вершкового масла і перетріть у масляну крихту.

Вбийте 1 яйце і дуже швидкими рухами замісіть тісто. Якщо тісто виходить дуже сухим, додайте 1 ст. л. крижаної води.

Якщо потрібно, то додайте ще води, поки тісто не збереться в кулю. Замотайте тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на 20 хвилин.

Почистіть цибулину і наріжте дрібними кубиками. На 5 г вершкового масла обсмажте цибулю до м'якості.

Коли горбуша охолоне, відокремте м'ясо риби від кісток. Змішайте в мисці рибу зі смаженою цибулею.

Для заливки перемішайте віничком 3 яйця з 200 мл вершків, додайте на свій смак сіль і перець. Натріть 150 г твердого сиру і з'єднайте з яєчною сумішшю.

Додайте в миску 400 г замороженого шпинату і перемішайте, щоб рівномірно його розподілити.

Коли тісто відпочило, розкатайте його в пласт товщиною 3 мм. Викладіть у форму для запікання, сформуйте бортики і обріжте зайве тісто по краях. Наколіть виделкою, щоб тісто при випіканні не роздувалося. Запікайте основу кіша 20 хвилин за температури 220 градусів.