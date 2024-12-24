У класичному рецепті різдвяний штолен готують на дріжджах і випікають заздалегідь до свята, щоб він добре настоявся. Ви можете приготувати штолен з марципаном за традиційним методом. Однак у сучасному ритмі життя не завжди є час на таку довгу підготовку, або ж іноді хочеться насолодитися штоленом одразу. Тому шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує рецепт без дріжджів, якщо вам потрібен «штолен на сьогодні».

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 300 г;

смажений мигдаль – 50 г;

кисломолочного сиру 9% – 150 г;

цукати – 50 г;

родзинки – 50 г;

в’ялена вишня - 50 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 150 г;

вершкове масло 82,5% – 100 г;

коньяк, ром чи віскі – 100 мл;

апельсин – 1 шт.;

мелений кардамон – ½ ч. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

цукрова пудра – 100 г;

дрібка солі;

Для сиропу:

цукрова пудра – 100 г;

вода – 150 мл;

бодян – 3 зірочки.

Спосіб приготування:

Дістаньте з холодильника вершкове масло заздалегідь, щоб воно стало кімнатної температури. Перетріть через дрібне сито кисломолочний сир. В миску викладіть порції цукатів, родзинок та в’яленої вишні. Залийте 100 мл коньяку чи рому та дайте настоятися 20 хвилин. Потім увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Перебийте трохи смаженого мигдалю до борошна у блендері чи кавомолці.

Зробіть тісто. В мисці змішайте 300 г борошна, 150 г цукру, 100 г цукрової пудри, мелений кардамон, розпушувач та ванільний цукор. Перемішайте ложкою. Додайте яйце, кисломолочного сиру 9%, розм’якшеного вершкового масла 82,5% та сік половини апельсина.

Злийте з цукатів зайву рідину і додайте їх до тіста. Добре вимісіть його, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. Натріть цедру з одного апельсина та додайте в тісто цедру одного апельсина.

Сформуйте штолен у формі довгастої хлібини та викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікайте 40-45 хвилин за температури 180 градусів.

Поки штолен випікається, приготуйте сироп. Змішайте в сотейнику 100 г цукрової пудри та 150 мл води, додайте 3 зірочки бодяну та варіть сироп на мінімальному вогні 10 хвилин. Потім зніміть з вогню та дайте остигнути.

Дістаньте з духовки готовий штолен, залиште охолоджуватися, а вже потім просочіть його сиропом – полийте ложкою чи щедро змастіть кулінарним пензликом. Посипте штолен цукровою пудрою та за бажанням цедрою апельсина.

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