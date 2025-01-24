Том ям – класика тайської кухні, популярний суп з креветками, мідіями та кисло-гострим смаком. Його готують скрізь, від ресторанів до вуличних лавок. Для отримання оригінального смаку важливі такі інгредієнти, як листя кафір-лайма та лемонграс: їх легко знайти у будь-якому великому супермаркеті. Замість заморожених можна використовувати сухі аналоги, що також дають непоганий результат.

Інгредієнти:

для том яму:

курячі стегна або філе стегна без кістки – 2 шт.;

тигрові креветки – 200 г;

мідії – 100 г;

перець чилі – ½-1;

кінза – 1 пучок;

часник – 2 зубчики;

кафір-лайм – 5-7 листочків;

лемонграс – 1 стебло;

шиїтаке або печериці – 100 г;

лайм – 2 шт.;

рибний соус – 3 ст. л.;

корінь імбиру – 3 см;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

томатна паста – 1 ст. л.;

сіль за смаком;

для 1 л курячого бульйону:

курячі стегна або філе стегна без кістки – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

лавровий лист – 1 шт.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Для приготування супу том ям спочатку підготуйте всі інгредієнти. Зваріть курячий бульйон: складіть інгредієнти в каструлю, залийте водою та варіть 25-30 хвилин, поки не отримаєте 1 літр бульйону, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Паралельно приготуйте пасту том ям: у ступку покладіть 5-7 листків кафір-лайма, порізаних на дрібні частини. Лемонграс відбийте ножем і наріжте слайсами, додайте до ступки. Далі додайте очищений і нарізаний часник, цедру та сік одного лайма, натертий імбир (або тонко нарізаний), половину перцю чилі і томатної пасти. Усе ретельно перетріть до однорідної пасти.

Потім підготуйте основні інгредієнти: курячі стегна відокремте від шкіри і наріжте невеликими шматочками, гриби наріжте на четвертинки. На сильному вогні підсмажте курку з грибами в каструлі з соняшниковою олією. Додайте пасти том ям, перемішайте та смажте ще 1 хвилину. Потім додайте креветок, залишки лемонграсу для бульйону, мідій і рибний соус. За бажанням можна додати ще пасти том ям для більш гострого смаку. Влийте літр курячого бульйону, скуштуйте і додайте сіль за смаком. Варіть суп ще 2-3 хвилини.

Перед подачею додайте до супу подрібнену кінзу, листя кафір-лайма і для балансу смаку – трохи соку лайма.