Цей рецепт супу універсальний, бо більшу частину інгредієнтів, м’ясо чи сир, до прикладу, ви можете змінити на свій смак.

Інгредієнти:

картопля – 3 шт.;

морква – 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

ріпчаста цибуля – ½;

куряча гомілка – 1 шт.;

томат – 1 шт.;

сир твердий – 185 г;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

сіль і перець до смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку підготуйте всі овочі для супу. Очистьте 2 середні моркви і наріжте півкільцями, часник розчавіть пласкою стороною леза ножа, половину цибулини наріжте досить товстими четвертинками. Картоплю поки лише очистьте, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

У сотейнику розігрійте 2 ст. л. соняшникової олії та підсмажте моркву, цибулю та часник протягом 3 хвилин на середньому вогні, помішуючи лопаткою.

Картоплю наріжте великими шматками та покладіть до інших овочів, готуйте ще протягом 3 хвилин. Тепер додайте в сотейник курячу гомілку, так бульйон вийде більш насиченим і ароматним.

Влийте 1-1,5 л води в залежності від особистих уподобань. Якщо вам подобається більш густий суп, тому дайте 1 л. Готуйте бульйон 20 хвилин на повільному вогні. Доведіть до смаку сіллю та перцем.

Наріжте томат великим кубиком і поставте в холодильник. Це дуже важливий момент для балансу гарячого супу і холодних томатів при подачі.

Натріть на крупній тертці твердий сир. Готовий бульйон зніміть з плити і вийміть курячу гомілку, поки відкладіть її. Перебийте бульйон блендером до стану пюре. Перелийте назад у сотейник, додайте натертий сир і поверніть на плиту.

Постійно помішуючи, варіть ще кілька хвилин, щоб сир розплавився і утворилася однорідна сирно-овочева суміш.

У порційну тарілку налийте гарячий суп і додайте в нього кубики охолодженого томату. Курячу гомілку оберіть від кістки та покладіть трохи м'яса в тарілку. Приправте свіжомеленим перцем за бажанням.