Сирний крем-суп. Рецепт дня0
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Цей рецепт супу універсальний, бо більшу частину інгредієнтів, м’ясо чи сир, до прикладу, ви можете змінити на свій смак.
Інгредієнти:
Спочатку підготуйте всі овочі для супу. Очистьте 2 середні моркви і наріжте півкільцями, часник розчавіть пласкою стороною леза ножа, половину цибулини наріжте досить товстими четвертинками. Картоплю поки лише очистьте, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
У сотейнику розігрійте 2 ст. л. соняшникової олії та підсмажте моркву, цибулю та часник протягом 3 хвилин на середньому вогні, помішуючи лопаткою.
Картоплю наріжте великими шматками та покладіть до інших овочів, готуйте ще протягом 3 хвилин. Тепер додайте в сотейник курячу гомілку, так бульйон вийде більш насиченим і ароматним.
Влийте 1-1,5 л води в залежності від особистих уподобань. Якщо вам подобається більш густий суп, тому дайте 1 л. Готуйте бульйон 20 хвилин на повільному вогні. Доведіть до смаку сіллю та перцем.
Наріжте томат великим кубиком і поставте в холодильник. Це дуже важливий момент для балансу гарячого супу і холодних томатів при подачі.
Натріть на крупній тертці твердий сир. Готовий бульйон зніміть з плити і вийміть курячу гомілку, поки відкладіть її. Перебийте бульйон блендером до стану пюре. Перелийте назад у сотейник, додайте натертий сир і поверніть на плиту.
Постійно помішуючи, варіть ще кілька хвилин, щоб сир розплавився і утворилася однорідна сирно-овочева суміш.
У порційну тарілку налийте гарячий суп і додайте в нього кубики охолодженого томату. Курячу гомілку оберіть від кістки та покладіть трохи м'яса в тарілку. Приправте свіжомеленим перцем за бажанням.