Цей спосіб заготівлі баклажанів на зиму вирізняється простотою та мінімальними затратами часу. Овочі попередньо відварюються, а далі укладаються в банки із сіллю та часником – без маринаду чи складних процедур. Рецепт від Shuba.

Баклажани добре промийте, обріжте хвостики та плодоніжки. У великій каструлі доведіть до кипіння 5 літрів води й опустіть у неї овочі. Варіть 5-8 хвилин, поки баклажани не стануть м’якими, вони повинні легко проколюватися виделкою або зубочисткою, але залишатися цілими, не розвалюватися.

Поки баклажани варяться, очистіть і промийте часник, наріжте кожен зубчик на чотири частини. Трилітрову банку та кришку ретельно вимийте та простерилізуйте.

На дно підготовленої банки викладіть нарізаний часник, додайте сіль, цукор і оцет. Щойно зварені баклажани одразу перекладайте в банку та заливайте тим самим окропом, у якому вони варилися. Закатайте кришку.

Після цього банку переверніть догори дном і обережно струсіть, щоб сіль і цукор краще розчинилися. Укутайте ємність ковдрою до повного охолодження, а потім перенесіть у прохолодне темне місце для зберігання.