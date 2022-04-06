Росіяни в Сирії запам'яталися бомбардуваннями мирного населення, цивільних об’єктів та гуманітарних коридорів

У середньому кожен третій російський військовий зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії, яка чинила масові вбивства цивільного населення на Київщині, раніше воював у Сирії, захищаючи режим диктатора Башара Асада. Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо».

Як йдеться в розслідування, за даними української розвідки, саме представники 155-ї бригади окупували Бучу, Ірпінь та Гостомель на Київщині, де після себе залишили сотні вбитих цивільних українців.

Опрацювавши списки 155-ї Тихоокеанської бригади журналісти дізналися, що ці окупанти раніше воювали у Сирії.

У цих списках є імена та персональні дані 82 російських військових із цього військового формування. Щонайменше 24 з них були учасниками війни у Сирії, де Росія підтримувала режим Башара Асада.

відео «Слідство.Інфо»

Це свідчить про те, що в середньому кожен третій морський піхотинець Тихоокеанського флоту держави-терориста, чиї дані є у списку розвідки, воював у Сирії. Інші окупанти не могли брати участь у сирійській війні через свій вік, бо тоді ще вчилися у школі або училищах.

Також журналісти з’ясували, що значна кількість окупантів зі складу цієї бригади, чиї імена є у списку, народилися у 1998-2002 роках. Тобто зараз їм 20-25 років. До того ж як раніше виявили журналісти, ці 20-річні окупанти хваляться у своїх соцмережах, що відрізають вуха українцям та погрожують вбивствами та знущаннями.

Зазначимо, що з 2015 року, коли Росія відправила своїх військових на підтримку режиму Асада в Сирії, росіяни запам'яталися бомбардуваннями мирного населення, цивільних об’єктів та гуманітарних коридорів.

Нагадаємо, російські окупанти за час свого перебування в Бучі вбили кілька сотень мирних жителів, у тому числі – підлітків. Мер Бучі Анатолій Федорук заявляв, що 280 мирних мешканців були поховані у братській могилі.

Загалом у звільнених від ворожої навали населених пунктах Київської області виявили вже 410 вбитих мирних жителів.