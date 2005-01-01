Кожному зі звільнених українських заручників уряд планує виплатити по ₴100 тис.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що його міністерство має намір запропонувати Кабінету міністрів України виділити кожному зі звільнених 27 грудня українських полонених по 100 тис. грн.

«Ми пропонуємо, щоб кожному з тих, кого вчора звільнили, виділили по 100 тис. грн», – сказав міністр на прес-конференції в четвер, 28 грудня, в Києві, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

Рева зазначив, що виділення цих коштів передбачено проектом постанови уряду, який Мінсоцполітики вже підготувало. Також у четвер міністерство отримає повний перелік звільнених громадян України.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 грудня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей було звільнено 73 українців. При цьому напередодні обміну президент України Петро Порошенко дав уряду доручення виділити звільненим матеріальну допомогу.