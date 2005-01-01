Кожному зі звільнених українських заручників уряд планує виплатити по ₴100 тис.

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:101300

До теми

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що його міністерство має намір запропонувати Кабінету міністрів України виділити кожному зі звільнених 27 грудня українських полонених по 100 тис. грн.

«Ми пропонуємо, щоб кожному з тих, кого вчора звільнили, виділили по 100 тис. грн», – сказав міністр на прес-конференції в четвер, 28 грудня, в Києві, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

Рева зазначив, що виділення цих коштів передбачено проектом постанови уряду, який Мінсоцполітики вже підготувало. Також у четвер міністерство отримає повний перелік звільнених громадян України.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 грудня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей було звільнено 73 українців. При цьому напередодні обміну президент України Петро Порошенко дав уряду доручення виділити звільненим матеріальну допомогу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Лікарі розповіли про стан українських військових, що повернулися з полону ZAXID.NET
Звільнений з полону науковець Ігор Козловський розповів про обстановку на окупованих територіях ZAXID.NET
Порошенко заявив, що громадян РФ обміняють тільки на українців з російських тюрем ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук