Російські експортери у 2022 році більш як удвічі збільшили продаж до країн Балтії зрідженого вуглеводневого газу, частину якого згодом продали Україні. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Reuters.

За даними агентства, у Латвії частка російського газу перевищила 90% від імпорту, а сукупні продажі зрідженого газу до Латвії, Литви та Естонії зросли зі 159 тис. тонн у 2021 році до 331 тисячі тонн у 2022-му.

Водночас Латвія і Литва поставили Україні близько 15 тисяч тонн вуглеводневого газу лише в грудні 2022 року, це 15% від загального обсягу імпорту зрідженого газу України цього місяця.

За словами одного із джерел Reuters серед трейдерів та вантажоперевізників у регіоні, імовірною причиною такого кроку Києва, є різниця в ціні 150–200 доларів за тонну порівняно з цінами, які пропонують Польща та Румунія.

Міністерства енергетики Литви, Латвії та Естонії не коментували наразі цю інформацію.

Зріджений вуглеводневий газ (який не слід плутати зі зрідженим природним газом) переважно використовується як паливо для автомобілів, опалення та виробництва нафтохімічних продуктів. Його експорт із Росії не перебуває під санкціями.

Нагадаємо, що Латвія, Литва та Естонія активно підтримують санкції проти Росії через її напад на Україну, а також посилили візовий режим для росіян. Балтійські країни разом із Польщею вимагали встановити стелю цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. Натомість країни «Великої сімки», Євросоюз та Австралія встановили стелю цін для російської нафти на рівні 60 доларів за барель, щоб скоротити доходи Москви, які допомагають їй продовжувати війну з Україною, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін на нафту.