Протисти проти мобілізації в Росії стали справжнім викликом для Кремля, вважають аналітики

Поширені випадки порушення закону про мобілізацію політична верхівка держави-терориста Росії намагається подати як індивідуальні помилки місцевої влади. Однак порушення явно надто поширені, щоб бути лише результатом індивідуальних помилок, і російські громадяни можуть бачити їх надто чітко, стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як йдеться у звіті, на відміну від російських провалів в Україні, наслідки яких Кремль зміг мінімізувати або відвернути, оскільки громадяни не бачать їх безпосередньо, порушення указу про мобілізацію очевидні для багатьох росіян.

Для інформації про ці порушення навіть не потрібен доступ до засобів масової інформації чи соціальних мереж, оскільки вони відбуваються у багатьох місцях. І сім’ї постраждалих внаслідок «часткової мобілізації» розповідають про порушення заявлених владою критеріїв.

Державні пропагандистські ЗМІ почали визнавати скарги в соціальних мережах на постійні проблеми з процесом мобілізації. Здебільшого вони покладають провину на нібито невмотивованих і недбалих працівників пунктів призову до армії.

Крім того, російські пропагандисти та керівники суб'єктів федерації активно обговорюють факти неправомірної мобілізації чоловіків, старших граничного мобілізованого віку, тих, хто ніколи не служив, хворих, а також погане ставлення до мобілізованих.

За даними аналітиків ISW, Кремль зіткнувся з важким завданням, намагаючись заспокоїти росіян і водночас мобілізуючи їх для продовження війни в Україні. Теперішній наратив Кремля спрямований на те, щоб заспокоїти населення. Він містить обіцянки виправити та покарати бюрократичні інституції за масові «помилки» в мобілізаційній кампанії, але таке повідомлення навряд чи вирішить проблеми Кремля, переконані в ISW.

Заспокоїти російське населення владі поки що не вдається. Протести відбулися щонайменше в 35 населених пунктах 25 вересня і щонайменше в 10 населених пунктах 26 вересня.

Водночас навіть грамотно здійснений виклик російських резервів навряд чи забезпечить значну бойову міць в Україні найближчим часом, зазначили аналітики.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом «для службового використання», та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.

Також в Генштабі ЗСУ повідомляли, що мобілізованих росіян без підготовки кидають на лінію зіткнення.