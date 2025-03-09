Назва страви, крученики, цілком відповідає її суті – начинку загортають у шматочок м’яса. Для цієї страви можна вибирати будь-яке м'ясо на свій смак – чи то свинина, яловичина, чи курка. Щодо начинки, чорнослив з горіхами є класичним і смачним вибором для крученика. А для більшої соковитості можна ще приготувати овочевий соус на основі моркви, цибулі та томатної пасти.

Інгредієнти:

свинина (антрекот) – 500 г;

чорнослив – 150 г;

волоські горіхи – 100 г;

олія – 2-3 ст. л.;

сіль та перець до смаку;

для соусу:

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

розмарин – 1 гілочка;

томатна паста – 2 ст. л.;

вода – 150 мл;

олія – 2 ст. л.;

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування кручеників зі свинини з чорносливом та волоськими горіхами. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Наріжте свинячий антрекот на 6 частин товщиною приблизно 1 см.

Викладіть м’ясо на дошку, накрийте харчовою плівкою та відбийте молотком для м’яса. Робіть це обережно, аби м’ясо не порвалося. Посоліть та поперчіть свинину з обох боків.

Подрібніть чорнослив та волоські горіхи. Викладіть начинку на шматочки м’яса та загорніть у рулетики. Зв’яжіть кожен рулетик ниткою, аби вони не розкрутилися під час приготування.

Розігрійте пательню з олією та обсмажте крученики до золотавої скоринки.

Для засмажки очистьте моркву та цибулю. Моркву натріть на тертці, а цибулю поріжте кубиками.

Обсмажте цибулю та моркву на розігрітій пательні з олією до м’якості цибулі. Додайте трохи солі та перцю і томатну пасту. Перемішайте та влийте воду. Тушкуйте, доки вода не випарується.

Викладіть у форму для запікання крученики та засмажку. Для аромату додайте частинки гілочки розмарину. Запікайте у розігрітій духовці 20 хвилин.