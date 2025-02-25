Ніжні вареники з м'ясом. Рецепт дня0
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Тісто для вареників може бути дуже різноманітним. Найпоширеніше – прісне, яке готується з води, олії та борошна. Однак тут можна спробувати варіант на основі яйця, результат вийде також дуже смачним. Для начинки в цьому рецепті використовується свинина, але ви можете замінити її на яловичину чи курятину за власним бажанням. Наповнюючи вареники, не перевантажуйте їх начинкою.
Інгредієнти:
для тіста:
- борошно – 500 г;
- вода – 200 мл;
- яйце – 1 шт.;
- олія – 1 ст.л.;
- сіль – ½ ч.л.;
для начинки:
- свинина – 350 г;
- сіль – ⅓ ч.л.;
- цибуля – 2 шт.;
- олія – 3 ст.л.;
- розтоплене вершкове масло – 40 г.
Спосіб приготування:
Наріжте свинину кубиками, перекладіть у каструлю, залийте водою, підсоліть і варіть до готовності близько 40 хвилин, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Для тіста змішайте борошно, воду, яйце, олію та сіль. Добре перемішайте і замісіть еластичне тісто. Дайте йому відпочити 15 хвилин.
Один цибулю наріжте дрібним кубиком, а іншу – півкільцями. Спочатку обсмажте цибулю кубиками до золотистого кольору на олії, потім перекладіть її в миску. Так само обсмажте цибулю півкільцями і відкладіть.
Відварене м'ясо перекрутіть через м'ясорубку, додайте підсмажену цибулю, розтоплене масло і перемішайте начинку.
Розкачайте тісто тонким шаром, виріжте кружечки і сформуйте вареники, заповнивши їх начинкою і добре защипуючи краї.
Закип'ятіть воду в каструлі, вкиньте вареники і варіть їх 5 хвилин після закипання.
Подавайте вареники з підсмаженою цибулею півкільцями.