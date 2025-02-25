Тісто для вареників може бути дуже різноманітним. Найпоширеніше – прісне, яке готується з води, олії та борошна. Однак тут можна спробувати варіант на основі яйця, результат вийде також дуже смачним. Для начинки в цьому рецепті використовується свинина, але ви можете замінити її на яловичину чи курятину за власним бажанням. Наповнюючи вареники, не перевантажуйте їх начинкою.

Інгредієнти:

для тіста:

борошно – 500 г;

вода – 200 мл;

яйце – 1 шт.;

олія – 1 ст.л.;

сіль – ½ ч.л.;

для начинки:

свинина – 350 г;

сіль – ⅓ ч.л.;

цибуля – 2 шт.;

олія – 3 ст.л.;

розтоплене вершкове масло – 40 г.

Спосіб приготування:

Наріжте свинину кубиками, перекладіть у каструлю, залийте водою, підсоліть і варіть до готовності близько 40 хвилин, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Для тіста змішайте борошно, воду, яйце, олію та сіль. Добре перемішайте і замісіть еластичне тісто. Дайте йому відпочити 15 хвилин.

Один цибулю наріжте дрібним кубиком, а іншу – півкільцями. Спочатку обсмажте цибулю кубиками до золотистого кольору на олії, потім перекладіть її в миску. Так само обсмажте цибулю півкільцями і відкладіть.

Відварене м'ясо перекрутіть через м'ясорубку, додайте підсмажену цибулю, розтоплене масло і перемішайте начинку.

Розкачайте тісто тонким шаром, виріжте кружечки і сформуйте вареники, заповнивши їх начинкою і добре защипуючи краї.

Закип'ятіть воду в каструлі, вкиньте вареники і варіть їх 5 хвилин після закипання.

Подавайте вареники з підсмаженою цибулею півкільцями.