Щоб сирна запіканка мала ніжну й однорідну текстуру, перебийте кисломолочний сир блендером або перетріть через сито. Для випікання найкраще підійде нерозбірна форма – керамічна, металева чи силіконова, проте керамічна забезпечує рівномірне приготування без пригорання країв. Якщо ваша духовка працює нестабільно і верх запіканки починає пригорати, накрийте форму фольгою та поверніть до духовки для подальшого випікання.

Інгредієнти:

сир 5-9% – 500 г;

яйця – 4 шт.;

сметана 15-20% – 100 г (4 ст. л.);

цукор – 150 г;

ванільний цукор – 10 г (1 пакетик);

пшеничне борошно – 60 г (2 ст. л. з великою гіркою);

родзинки – 50-75 г;

вершкове масло (для змащування форми) – 25 г;

цукрова пудра для декору (за бажанням) – 1-2 ст. л.;

сіль – ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Духовку розігрійте до 180 градусів в режимі «конвекція», а якщо такого немає, то в режимі верхнього та нижнього нагріву. Візьміть 500 г кисломолочного сиру і покладіть його в посуд та перебийте блендером, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Яєчні жовтки відокремте від білків і додайте в посуд з сиром. Білки зберіть в іншу миску.

У ємність з сиром і жовтками додайте половину порції цукру (75 г) і пакетик ванільного цукру. Додайте до сирної суміші сметани та родзинок.

Також всипте у посуд з сирною сумішшю 60 г пшеничного борошна і добре перемішайте лопаткою до отримання однорідної маси.

Чотири білки з'єднайте з другою половиною цукру (75 г), додайте дрібку солі та збийте міксером до появи м'яких піків.

Потім збиті білки перекладіть в миску з сирною масою.

Дуже обережно, щоб не пошкодити структуру білків, перемішайте масу лопаткою або ложкою.

Керамічну або металеву форму для запікання змастіть всередині вершковим маслом.

Сирну масу влийте в форму й акуратно розрівняйте поверхню лопаткою або ложкою.

Сирну запіканку готуйте в розігрітій духовці протягом 45-55 хвилин. По закінченню дістаньте та дайте повністю охолонути.