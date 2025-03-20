Якщо у вас є пачка лаваша і ви не знаєте, що з нею зробити, спробуйте приготувати ліниві чебуреки. Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного, але не хочеться витрачати багато часу на приготування. Підійде персидський, вірменський або грузинський магазинний лаваш.

Інгредієнти:

велика цибулина – 1 шт.;

яловичий фарш – 500 г;

холодна вода – 80 мл;

спеція зіра – ½ ч. л.;

сіль – ½ ч. л.;

перець до смаку;

лаваш – 5 листів;

яйце – 1 шт.;

рафінована олія для смаження – 300 мл.

Спосіб приготування:

Для приготування лінивих чебуреків спершу підготуйте всі необхідні інгредієнти. Наріжте одну цибулю дуже дрібно, щоб вона рівномірно розподілилася в начинці. Потім змішайте м'ясний фарш з пів чайної ложки солі, пів чайної ложки зіри, перцем за смаком, додайте холодну воду і ретельно перемішайте, щоб фарш став однорідним, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Далі візьміть лаваш і на одну його половину викладіть начинку, залишаючи близько 1 см від краю. Збийте яйце і змастіть ним краї лаваша, після чого накрийте начинку другою половиною лаваша, щільно притискаючи краї, щоб вони не відкрилися під час смаження.

Розігрійте на сковорідці олію на середньому вогні та обережно обсмажуйте чебуреки по 1,5 хвилини з кожного боку до золотистої хрусткої скоринки. Після смаження викладіть чебуреки на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.