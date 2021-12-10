Міністр юстиції хвалиться майбутнім СІЗО у Львові, а депутати полемізують із мером
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 9 грудня:
- У львівській мерії сьогодні вирішували, що нового будувати у Львові. Засідання виконавчого комітету завершилося емоційною полемікою між мером Садовим і депутатами фракцій партій «Варта» і «Єропейська Солідарність». Обговоримо, які ж питання викликали бурхливу реакцію депутатів.
- Новий СІЗО у Львові буде на європейському рівні. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська і показав візуалізації об’єкту. Також сьогодні затвердили умови будівництва міського крематорію. Дізнаємось більше про ці два проекти.
- Рейтинг Володимира Зеленського тримається значно вище за усіх інших українських політиків. Маємо нове дослідження соціологів. З’ясуємо, хто може нав’язати боротьбу чинному президентові на виборах.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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