У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 9 грудня:

У львівській мерії сьогодні вирішували, що нового будувати у Львові. Засідання виконавчого комітету завершилося емоційною полемікою між мером Садовим і депутатами фракцій партій «Варта» і «Єропейська Солідарність». Обговоримо, які ж питання викликали бурхливу реакцію депутатів.

Новий СІЗО у Львові буде на європейському рівні. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська і показав візуалізації об’єкту. Також сьогодні затвердили умови будівництва міського крематорію. Дізнаємось більше про ці два проекти.

Рейтинг Володимира Зеленського тримається значно вище за усіх інших українських політиків. Маємо нове дослідження соціологів. З’ясуємо, хто може нав’язати боротьбу чинному президентові на виборах.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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