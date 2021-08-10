У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 10 серпня:

Завершилася епопея з двома львівськими ринками, які перейшли у власність родини Григорія Козловського. Прокуратура не змогла оскаржити у суді мирову угоду між новими власниками і міською радою Львова. Нагадаємо, як розвивався конфлікт від заяв про рейдерство до пошуку компромісу.

На Львівщині цьогоріч закрили понад два десятки шкіл через брак фінансування. Тим часом, у самому Львові існує попит на нові школи та дитячі садки. Оглянемо проблеми дошкільної та шкільної освіти регіону.

У Львові запрацював перший в Україні продовольчий банк «Тарілка». Це соціальна ініціатива, що збирає продукти харчування для осіб, які їх найбільше потребують. Обговоримо проект із ідейним засновником «Тарілки» Ростиславом Косюрою.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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