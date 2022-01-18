У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 18 січня:

Російські дипломати залишають Україну. Зокрема, консульство у Львові і посольство в Києві. Про це повідомили американські видання. З’ясуємо, що це: провокація чи підготовка до військового вторгнення.

Петро Порошенко поки що на волі, а суддя у його справі не виходить із дорадчої кімнати. Оглянемо реакції на найгучніший процес цього року.

А заступник Порошенка у партії Олег Синютка констатує падіння підтримки «Європейської солідарності» на Львівщині та зростання «Самопомочі». Оглянемо, як партійці «ЄС» уже готуються до наступних виборів.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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