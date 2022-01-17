Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО

Печерський районний суд переніс засідання з обрання нардепу та пʼятому президенту України та лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку запобіжного заходу. Рішення судді оголосять у середу, 19 січня.

Про це повідомив секретар суду у залі засідань.

Суддя перебував у нарадчій кімнаті майже 5 годин. Однак у кінцевому результаті до зали прибув секретар і повідомив, що рішення суду буде оголошено 19 січня о 14:00.

Після оголошення рішення про перенесення оголошення результативної частини, депутати «Європейської солідарності» разом з Петром Порошенком заспівали колядку «Нова радість стала», після чого відправилися до людей на вулиці.

Зазначимо, що Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно та активи експрезидента.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Відомо, що політик певний час перебував у Польщі. Вже зранку 17 січня він повернувся до України.

Детальніше про перебіг сьогоднішнього судового засідання у справі Петра Порошенка відстежуйте в онлайн-трансляції від ZAXID.NET.