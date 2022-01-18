Росія посилила бойову підготовку окупаційних військ на Донбасі. Про це 18 січня повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з даними розвідки, на території тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей окупаційними військами керують від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.

Командування збройних сил РФ наростило інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.

З початку тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях агресор почав збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.

Крім того, окупаційні адміністрації із залученням військовослужбовців окупаційних військ продовжують активну агітацію серед місцевого населення, щоб змусити якомога більше людей проходити військову службу за контрактом у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів.

Коротко про ймовірність нового вторгнення РФ в Україну

За останніми даними, Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати. Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.