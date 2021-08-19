У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 19 серпня:

Прокуратура Львівщини намагається відібрати територію Митрополичих садів в Української греко-католицької церкви. Дізнаємось про рішення суду у цій справі і можливий розвиток ситуації.

Павло Дубневич, син Богдана Дубневича, отримав шістнадцять ділянок під житлове будівництво біля Львова. Обговоримо, як Дубневичі розпочинають велику забудову підконтрольного їм села Зубра.

Григорій Козловський таки заплатив обіцяні 18,5 млн грн за два львівські ринки. Конфлікт, який тривав від минулого року між бізнесменом і міською радою Львова, завершився мировою угодою.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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