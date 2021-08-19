«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 19 серпня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 19 серпня:
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- Прокуратура Львівщини намагається відібрати територію Митрополичих садів в Української греко-католицької церкви. Дізнаємось про рішення суду у цій справі і можливий розвиток ситуації.
- Павло Дубневич, син Богдана Дубневича, отримав шістнадцять ділянок під житлове будівництво біля Львова. Обговоримо, як Дубневичі розпочинають велику забудову підконтрольного їм села Зубра.
- Григорій Козловський таки заплатив обіцяні 18,5 млн грн за два львівські ринки. Конфлікт, який тривав від минулого року між бізнесменом і міською радою Львова, завершився мировою угодою.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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