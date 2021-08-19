Землі Митрополичих садів рік тому передали в постійне користування УГКЦ

Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову прокуратури про скасування права постійного користування землею на території нижніх Митрополичих садів та прилеглою територією собору Святого Юра. На території садів розташовані залишки веж Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який і намагається через суд скасувати передачу землі УГКЦ.

Як повідомляють «Наші Гроші. Львів», у вересні 2020 року Львівська міська рада передала земельну ділянку нижніх садів площею понад 2 га на по. Святого Юра, 5 у постійне користування Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ.

У червні 2021 року прес-секретар Львівської Архиєпархії УГКЦ Павло Дроздяк повідомив про спробу рейдерського захоплення Митрополичих садів Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Пізніше Держспецзв'язок цю інформацію спростував і заявив про намір провести на території садів навчання.

З'ясувалося, що з грудня 2020 року військова прокуратура в інтересах Концерну звернулась з позовом до суду з вимогою скасувати передачу землі в постійне користування УГКЦ. За версією прокурорів, земля Митрополичих садів є державною, тож розпоряджатися нею має Львівська ОДА.

Крім цього, з 1951 року ця ділянка була закріплена за Львівським обласним управлінням зв`язку, правонаступником якого є Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. На ділянці розміщені й об'єкти нерухомості – технічний будинок і трансформаторна підстанція, – що належать Львівському обласному радіотелевізійному передавальному центру,.

Однак під час судового засідання Львівська міська рада запевнила, що мала право розпоряджатися землею, адже об'єкти нерухомості на цій ділянці відсутні й розміщені поза її межами. Також міська рада аргументувала, що ділянка офіційно не сформована та не внесена до Держгеокадастру, а державні акти на користування землею за Концерном чи службою зв’язку відсутні.

Тож 3 серпня Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову прокуратури, оскільки вважає докази прокурорів недостатніми. Суд також дійшов висновку, що у 1990 році виконком ЛМР законно перевів ділянку у комунальну власність.

Зазначимо, що Святоюрська гора – це великий комплекс довкола церкви Святого Юра. Сад навколо храму створили у 1762-1771 роках. Територія Святоюрської гори з садами, належить до спадщини ЮНЕСКО.

Раніше на території садів були розташовані ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ, які глушили радіозв’язок у часи СРСР. Останню з них демонтували у 2016 році. Зараз на цій території є лише її залишки. У 2015 році верхню частину садів відкрили для відвідувачів, натомість нижня перебуває в занедбаному стані.