У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 21 січня:

США запровадили санкції проти агентів Кремля в Україні. Серед них і близький до Медведчука львів’янин Тарас Козак. Дізнаємось деталі цього рішення, а також обговоримо активність російських провокаторів проти українців.

Українська Галицька партія відкликає своїх депутатів у Львівській обласній раді. Причиною стала співпраця з олігархічними і корупційними політиками, а саме представниками фракції «Європейської Солідарності». Обговоримо, чим закінчиться цей процес.

Школярі Львова йдуть на дистанційне навчання, а в уряді прогнозують повернення «червоної зони» карантину і десятки тисяч випадків ковіду щодня. З’ясуємо, що нас чекає під час нової хвилі епідемії.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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