У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 23 грудня:

«Свобода» виступає проти множинного громадянства в Україні, а депутати «Європейської солідарності» захищають від кримінальної відповідальності Петра Порошенка. Оглянемо, як минуло засідання Львівської міської ради, де так і не дійшло до голосування за бюджет розвитку.

Депутат «Свободи» і ветеран АТО Богдан Федун під час засідання Львівської районної ради почав бійку з депутатом «Самопомочі», чемпіоном з карате Станіславом Горуною. Причиною розбірок стали давні висловлювання Горуни про «спорт поза політикою». Дізнаємось, хто переміг у поєдинку політиків-початківців.

Учасники АТО, які отримали ділянки у Брюховицькому лісі, прийшли на мітинг біля Ратуші вимагати виділення землі для на майбутнього будівництва. З’ясуємо, чим завершилася акція.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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