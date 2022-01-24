У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 24 січня:

Порошенко розколює Україну на тлі загрози російського вторгнення. Сьогодні колишній президент виступив «за єдність на словах, а не на ділі». Обговоримо, як амбіції окремих політиків шкодять державним інтересам.

Сполучені Штати Америки забирають частину своїх дипломатів з України, а водночас постачають нам «джавеліни». А от Німеччина виявилась сумнівним союзником у нашому протистоянні з Росією. Оглянемо дії західних держав стосовно України.

Новою кремлівською маріонеткою в Україні, в разі захоплення влади росіянами, стане екс-нардеп Євген Мураєв. Такі дані британських спецслужб. З’ясуємо, чому досі не закрито рупор ворожої пропаганди канал «Наш», яким володіє цей персонаж, і хто з патріотичних політиків його захищав.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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