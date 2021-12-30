У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 30 грудня:

Найвідомішого антивакцинатора країни Остапа Стахіва випустили з львівської психлікарні. Він пройшов примусову психіатричну експертизу та пообіцяв повернутися до своєї діяльності з тисячократним ентузіазмом.

У місцевого депутата від ВО «Свобода» Андріяна Гутника зафіксували перший у Львові випадок нового штаму ковіду – «Омікрон». Депутат підхопив вірус під час відпочинку в Італії.

«Львівгаз» попередив про можливий зрив опалювального сезону у місті. Теплопостачальні підприємства боргують гроші за газ і не отримують достатньої компенсації від держави. Обговоримо, чому не працює меморандум між урядом і місцевими громадами.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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