У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 10 лютого:

Львів опинився серед лідерів ринку нерухомості України. За останній рік ціни на житло суттєво зросли, незважаючи на пандемію і загрозу війни.

Львів’яни хочуть зберегти від забудови озеро у Снопківському парку, поруч із яким триває скандальне будівництво. Дізнаємось деталі цієї історії.

Тим часом, український уряд ставить експерименти над нашими містами. У Кабінеті міністрів збираються забрати контроль над будівництвом у місцевої влади. Про наслідки такого рішення поговоримо з депутатом Львівської міської ради Назарієм Бербекою.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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