Конфліктне будівництво, нерухомість подорожчала та експерименти від Кабміну
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 10 лютого:
- Львів опинився серед лідерів ринку нерухомості України. За останній рік ціни на житло суттєво зросли, незважаючи на пандемію і загрозу війни.
- Львів’яни хочуть зберегти від забудови озеро у Снопківському парку, поруч із яким триває скандальне будівництво. Дізнаємось деталі цієї історії.
- Тим часом, український уряд ставить експерименти над нашими містами. У Кабінеті міністрів збираються забрати контроль над будівництвом у місцевої влади. Про наслідки такого рішення поговоримо з депутатом Львівської міської ради Назарієм Бербекою.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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