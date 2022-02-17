Забудова озера у Брюховичах, програма спротиву і міське стрільбище
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 17 лютого:
- У Брюховичах забудували місцеве озеро. На березі водойми «виріс» шестиповерховий готель. У мерії Львова кажуть, що будівля незаконна, але брюховицькі бізнесмени не зважають і будують далі.
- Ще одному самобуду бути! Верховний суд дозволив компанії «Ірокс» не зносити житловий комплекс «Персенківка» у Львові. Суди навколо цього будинку тривали шість років.
- У Львові депутати затвердили програму національного спротиву і підтримали створення стрільбища для підготовки мешканців до вторгнення Росії. Дізнаємося більше про рішення сесії міської ради.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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