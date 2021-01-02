Новий рік та Різдво у Львові.

Суд відмовився штрафувати львівського провокатора Остапа Стахіва за пікет проти карантину, січень 2021 буде теплішим за попередні та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 2 січня.

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Станом на 2 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 28 801 (+161 за попередню добу).

Львівський суд відмовився штрафувати організатора протесту проти вакцинації

Суд відмовився штрафувати львівського провокатора Остапа Стахіва за нелегальний пікет проти вакцинації та карантину. Суддя став на захист Остапа Стахіва, зазначивши, що заборона масових акцій суперечить Конституції.

Синоптики прогнозують, що січень 2021-го буде теплішим за попередні

Середня місячна температура цього місяця становитиме від нуля до чотирьох градусів морозу.

Щоб весело зустріти 2021 рік у Львові ми уклали програму святкових заходів на будь-який смак.