Протягом вихідних, 23 та 24 жовтня, у Львові та області денна температура повітря опуститься до 9°С. У суботу позначка термометра може сягнути і 12°С, проте у гірських місцевостях варто очікувати дощ з мокрим снігом та сильні пориви вітру.

У суботу, 23 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. Вітер західний, 9 – 14 м/с, подекуди пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 7°С тепла, вдень 7 – 12°С тепла.

У неділю, 24 жовтня, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 4 – 9°С тепла.

Протягом понеділка та вівторка, 25 та 26 жовтня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1°С тепла, вдень 25 жовтня 9 – 14°С, 26 жовтня 11 – 16°С тепла.