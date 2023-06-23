17-річна львів'янка розповіла, що потепає від домашнього насильства

У Львові поліцейські розслідують факт системного домашнього насильства 40 річного чоловіка над своєю 17-річною донькою. Матір неповнолітньої мешкає за кордоном, а батько б'є та погрожує вигнати з дому. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що від листопада 2022 року дитина чотири рази зверталась до правоохоронців.

17-річна львів'янка проживає з батьком у квартирі одного з будинків на вулиці Романчука. «Щоразу за вказаною адресою виїжджали співробітники сектору протидії домашньому насильству поліції Львівщини. За кожним зверненням, після перевірки, правоохоронці складали щодо батька-кривдника протоколи за вчинення домашнього насильства за ознакою статі (ст.173-2), виносили термінові заборонні приписи. Зокрема, виселення з помешкання. За рішеннями суду, за усіма протоколами до кривдника були застосовані адміністративні стягнення», – повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом домашнього насильства (ст.126-1). Кривднику загрожують громадські роботи, обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до двох років.

За словами 17-річної львів'янки, вона з самого дитинства потерпає від фізичного та психологічного насильства. «Я могла спати, а він починав мене душити. Таке було декілька разів. Після цього я боялася бути у квартирі. Була паніка, що він повернеться п'яний. Мама переїхала за кордон, сестра з'їхала. Вони не збиралися з ним жити. Він мені коштів не давав, їжі до дому не купував», – розповіла дитина.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці готують чоловікові повідомлення про підозру. Дитина отримує психологічну допомогу.